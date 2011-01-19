Тимошенко: НБУ должен обнародовать отчет о выпуске денег в 2010 году

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Нацбанк в соответствии с новым законодательством должен обнародовать отчет о выпуске имеющихся денег в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, после очередного посещения Генеральной прокуратуры.

«Я знаю, что вчера после моего заявления был взрыв эмоций от Национального банка и от правительства АЗАРОВА. Поэтому сейчас я бы хотела, опираясь в том числе на принятые по инициативе нашей политической силы законы о свободном доступе к информации, я хочу обратиться к председателю Национального банка Украины, чтобы он официально, публично, открыто обнародовал цифру, сколько печати гривни было сделано в период за 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» считает, что руководство Нацбанка должно нести ответственность за деятельность этого учреждения. «Если председатель Национального банка действительно контролирует политику в Национальном банке, если он понимает, какую должность он занял, он обнародует сумму напечатанной гривни на протяжении 2010 года», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в ближайшее время планирует обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием проведения расследования фактов необоснованного выпуска имеющейся денежной единицы. «Есть уже депутатский запрос подготовленный. Я думаю, что в ближайшие дни наши депутаты обнародуют этот запрос, и на базе этого запроса я обязательно предоставлю эту информацию Генеральной прокуратуре», - сказала она.

«Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что я не понимаю, кто сегодня возглавляет Генеральную прокуратуру, что они будут разбираться в обстоятельствах дела. У меня нет никаких иллюзий, я просто хочу видеть всех соучастников преступления, в том числе в Генеральной прокуратуре. Если они будут покрывать преступления такого масштаба, как необоснованная, разрушительная для экономики и финансов Украины печать пустой гривни, то они будут соучастниками этого преступления», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.