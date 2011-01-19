Кабмин поручил провести аудит выполнения Гостаможслужбой бюджетных программ в 2008-2010 гг.

19:05, 19 января 2011
Финансы
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Кабинет министров Украины поручил Государственной финансовой инспекции провести финансовый аудит выполнения в 2008-2010 годах бюджетных программ Государственной таможенной службой.

Об этом говорится в правительственном распоряжении от 19 января 2011 года №27-ро, размещенном на официальном сайте Кабмина.

Правительство также поручило Госфининспекции до 30 сентября текущего года проинформировать о результатах аудита.

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