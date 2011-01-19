Заявление главы МВД по КС спровоцировало случаи паники среди вкладчиков - НАКСУ

Заявление министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА о целесообразности ликвидации рынка кредитных союзов негативно отразилось на доверии к рынку и спровоцировало отдельные случаи паники среди вкладчиков.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины (НАКСУ) Петр КОЗИНЕЦ.

«То, что это (заявление министра - УНИАН) негативно отразилось на доверии к кредитным союзам и спровоцировало отдельные случаи паники, это факт», - сказал П.КОЗИНЕЦ.

При этом он отметил, что Ассоциация не рассматривает заявления министра как позицию государства. Так, позиция государства базируется на результатах работы временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, которая с июля по декабрь 2010 года изучала ситуацию в системе КС и дала свои оценки. При этом оценки не были столь категоричны, как высказывания министра.

Кроме того, П.КОЗИНЕЦ подчеркнул, что НАКСУ категорически не воспринимает оценку важности для государства кредитных союзов с точки зрения количества денег, которые обращаются в секторе.

«Конечно, объем активов всех кредитных союзов на сегодня меньше, чем активы одного среднего банка, но мы говорим о том, что КС обслуживают в основном малообеспеченные слои населения», - отметил президент НАКСУ.

При этом он добавил, что в портфеле кредитов КС значительную долю занимают кредиты, предоставленные населению для оплаты учебы или лечения.

Также П.КОЗИНЕЦ сообщил, что на сегодня на учете специального департамента Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг находятся 43 кредитных союза, при том что на рынке работает более 700 КС.

Он считает, что количество недобросовестных КС на рынке в первую очередь зависит от эффективности и оперативности контролирующих и правоохранительных органов по выявлению и пресечению правонарушений в кредитных союзах.

В то же время П.КОЗИНЕЦ отметил, что финансовые потери от деятельности таких проблемных КС не так уж и велики.

«Потери от деятельности всех недобросовестных кредитных союзов меньше, чем один «Элита-Центр» в Киеве», - сказал он.

Как сообщалось, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ 14 января, выступая в Верховной раде Украины сказал: "Мы внесли предложение наверх, чтобы кредитные союзы вообще похоронили".