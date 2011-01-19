Большинство КС работают эффективно, стабильно и прозрачно — ВАКС

Преимущественное большинство кредитных союзов в Украине работают эффективно, стабильно и прозрачно.

Об этом говорится в открытом обращении Всеукраинской ассоциации кредитных союзов (ВАКС, представляет интересы 151 кредитного союза, количество членов которых составляет 623,9 тыс. человек) к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, Министерству внутренних дел Украины относительно заявления министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА о целесообразности ликвидации кредитных союзов. Текстом обращения располагает УНИАН.

«Украинские кредитные союзы сегодня - это прежде всего 1,52 млн. граждан Украины, которые доверили кредитным союзам миллиарды гривен своих сбережений. При этом подавляющее большинство кредитных союзов (более 90%), несмотря на недавний финансовый кризис, продолжают эффективно, стабильно и прозрачно работать. И этот показатель гораздо лучше, чем реальное положение на других рынках финансовых услуг», - отмечается в обращении.

Также указывается, что в период финансового кризиса большинство кредитных союзов, в отличие от банков, кредитовали население, «оставаясь фактически единственным источником финансовой поддержки для тысяч граждан». «И это при том, что в отличие от банков кредитные союзы были неоправданно лишены государственной поддержки», - подчеркивает ВАКС.

В Ассоциации обращают внимание на то, что кредитные союзы - это кредитные учреждения кооперативного типа, рыночная ниша которых - социальное кредитование и микрокредитование, ориентированное на предоставление финансовых услуг преимущественно пенсионерам и представителям малообеспеченных слоев населения, мелким предпринимателям и фермерам, которые не являются приоритетной клиентской базой для банков.

ВАКС не отрицает, что на рынке действительно присутствует определенное количество кредитных союзов, которые имеют нестабильное финансовое положение и недостаточный уровень платежеспособности, а соответственно, и проблемы с расчетами по обязательствам перед вкладчиками. «Но реально таких кредитных союзов - 43 из 700 работающих на рынке, или около 6% от общего количества кредитных союзов. Именно столько кредитных союзов сегодня находится в режиме особого сопровождения со стороны регулятора в лице Госфинуслуг», - говорится в открытом обращении.

Кроме того сообщается, что на сегодня первоочередными задачами сферы кредитных союзов являются: создание Фонда гарантирования вкладов членов КС или распространение на кредитные союзы юрисдикции уже существующего Фонда гарантирования вкладов физических лиц; создание механизма рефинансирования кредитных союзов Национальным банком Украины; проведение законодательной реформы в сфере деятельности кредитных союзов и государственного регулирования данной деятельности; активизация и упорядочение работы правоохранительных и контролирующих органов с целью реального противодействия проявлениям мошенничества в действиях должностных лиц части кредитных союзов и привлечения таких лиц к ответственности.

«Именно этого рынок давно и безрезультатно ожидает от государства, в том числе и от правоохранительных органов. Однако вместо этого на протяжении многих лет мы часто получаем такого рода громкие безосновательные заявления, которые расшатывают доверие не только к кредитным союзам, но и ко всей финансовой системе и государству в целом, - подчеркивается в обращении ВАКС. - Мы призываем чиновников всех ветвей украинской власти к последовательности в своих делах и взвешенности в своих высказываниях. Ведь власть - это в первую очередь ответственность».

Как сообщалось, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ 14 января, выступая в Верховной Раде Украины, сказал: "Мы внесли предложение наверх, чтобы кредитные союзы вообще похоронили".