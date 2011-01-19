Комиссия ВР нашла в КС больше позитива, чем негатива — ОКС «Программа защиты вкладов»

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины, которая с июля по декабрь 2010 года проводила оценку состояния системы кредитной кооперации Украины, нашла в ней больше позитива, чем негатива.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил председатель правления Объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов» Иван ВИШНЕВСКИЙ.

Учитывая вышеизложенное, комментируя заявление министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА относительно целесообразности ликвидации рынка кредитных союзов, И.ВИШНЕВСКИЙ назвал такое заявление неправильным и неподготовленным.

«Такое публичное заявление от МВД мы считаем неправильным. Ведомство, видимо, базируясь на какой-то оперативной статистике, неподготовленно озвучило свою позицию. Это при том, что следственная комиссия ВР недавно изучала состояние рынка кредитной кооперации и нашла в нем больше позитива, чем негатива» - сказал он.

По словам И.ВИШНЕВСКОГО, на сегодняшний день к проблемным кредитным союзам можно отнести всего 5% от их общего количества. К тому же, большинство случаев неплатежеспособности союзов пришлось на кризисный 2009 год, а уже в 2010 году таких случаев фактически не было.

Также он подчеркнул, что важная роль кредитных союзов выражается не столько объемом активов, сколько социальным эффектом, ведь большинство клиентов КС – это люди, которым по разным причинам было отказано в банковских кредитах.

И.ВИШНЕВСКИЙ сообщил, что со II квартала 2010 года рынок кредитных союзов начал постепенно выходить из кризиса, что выражалось в постепенном увеличении основных показателей, по сравнению с окончанием 2009 г. и началом 2010 года. «Уже в III квартале 2010 года мы отмечали оживление в кредитовании. Тенденция улучшения основных финансовых показателей кредитных союзов сохранилась и в IV квартале 2010 года. Что касается начала 2011 года, то в январе традиционно наблюдается затишье в работе кредитных союзов, но уже с февраля ожидается активизация в кредитовании фермеров, а с марта — потребительского кредитования» - отметил он.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ 14 января т.г., выступая в Верховной Раде Украины, сказал: «Мы внесли предложение наверх, чтобы кредитные союзы вообще похоронили».