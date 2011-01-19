НБУ прокомметировал нюансы списания безнадежной задолженности

Списание безнадежной задолженности за счет резерва банка не является основанием для прекращения требований к заемщику.

Об этом говорится в разработанном Национальным банком Украины проекте Правил возмещения банками Украины безнадежной задолженности за счет страховых резервов, текстом которого располагает УНИАН.

«Списание безнадежной задолженности за счет созданного резерва не является основанием для прекращения требований банка к заемщику банка, контрагента (эмитента), - говорится в документе. - Банк в период согласно законодательству Украины продолжает работу по возмещению списанной за счет созданного резерва безнадежной задолженности».

Правила устанавливают порядок определения банками Украины безнадежной задолженности по активным банковским операциям, которая подлежит возмещению (списанию) за счет созданных страховых резервов. При этом регулятор ссылается на норму Налогового кодекса, которая обязывала Нацбанк разработать соответствующие Правила списания.

НБУ указывает, что определение безнадежной задолженности по активным банковским операциям осуществляется в зависимости от вида операции и согласно действующим нормативным документам. В этом процессе банки должны руководствоваться положениями о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям, по операциям с ценными бумагами и от дебиторской задолженности.

В проекте Правил предлагается, чтобы в случае списания безнадежной задолженности за счет созданных резервов банк одновременно списывал начисленные проценты и комиссии по этой задолженности за счет соответствующего резерва.

Решение о списании безнадежной задолженности за счет резерва должно приниматься исполнительным органом банка (правлением или советом директоров банка).

Также предлагается установить, что списание безнадежной задолженности за счет резервов по бланковым кредитам или по операциям со связанными лицами должно проводиться только в том случае, если такая задолженность соответствует хотя бы одному из признаков, определенных Налоговым кодексом.