Темпы роста экономики Украины остаются вдвое медленнее, чем до кризиса - ВБ

В 2011 году будет продолжаться восстановление экономики Украины, в то же время темпы роста остаются вдвое медленнее, чем до кризиса. Кроме того, скорость оздоровления украинской экономики значительно ниже, чем в развивающихся странах, говорится в отчете Всемирного банка, сообщает радио «Свобода».

Эксперты Всемирного банка видят шанс Украины в экспорте сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с отчетом Всемирного банка, мировая экономика двигается от посткризисной фазы выздоровления и постепенного укрепления к замедленному, однако стабильному росту, при этом почти наполовину глобальному росту способствуют развивающиеся страны, которые в 2011 году, в среднем, увеличат свой внутренний валовой продукт на 6%.

В то же время, согласно прогнозам Всемирного банка, Украина увеличит свой ВВП всего на 4%, тогда как до кризиса этот показатель роста составлял 8%. Если Украина не проведет структурных реформ экономики, последствия следующего кризиса будут еще хуже, отметил директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

Старший экономист Всемирного банка в Украине Пабло СААВЕДРА напомнил, что уже в 2012 году мир ожидает продовольственный кризис, который приведет к резкому росту цен на сельскохозяйственную продукцию. По его словам, отмена Украиной экспортных ограничений позволила бы увеличить темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе.

«Украина является одним из крупнейших экспортеров, в частности, пшеницы. Потому в условиях роста цен на пищу Украина будет иметь экономическую выгоду. Впрочем, если экономическая политика будет такой, как в 2010 году, когда экспорт зерна был ограничен, то Украина рискует утратить возможные выгоды. Но может получить и прибыли, если торговая политика будет адекватной», – заметил экономист Всемирного банка.

Экономический эксперт Виктор ЛИСИЦКИЙ считает, что аграрный сектор Украины, который не реформировался десятилетиями, в условиях отсутствия ограничений на экспорт сельхозпродукции не сможет стать локомотивом национальной экономики.

«Наш экспорт является недостаточно конкурентоспособным. Мы почти ничего не сделали в обновлении нашего агропромышленного комплекса. Начиная с того, что инфраструктура ужасна: разбиты дороги и заброшенные села. Снятие ограничений на экспорт зерна, теоретически, ускорит наш рост. Но какими будут последствия для всей экономики в целом? Соответственно, должны будут тогда пойти внутренние цены в верх», – отметил В.ЛИСИЦКИЙ.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ в интервью радио “Свобода” напомнил, что украинская сельхозпродукция может найти спрос не только на рынке продовольствия.

«Весь мир нуждается именно в тех продуктах питания, тех сельскохозяйственных товарах, которые мы производим. С другой стороны, учитывая возобновление цен на нефть и, очевидно, перспективы, связанные с необходимостью защиты окружающей среды и решением топливного дефицита, Украина может стать существенным игроком на рынке производства компонентов для биотоплива. Ясно, что это является определенным шансом», – отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

Отчет Всемирного банка свидетельствует, что в 2010 году и в перспективе на 2011 год рост украинской экономики обеспечивается возобновлением в мире спроса на металлопрокат и возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом.