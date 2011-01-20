Объем продажи валюты на межбанке 19 января составил 250,7 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке Украины 19 января т.г. составил 250,7 млн. долл. (в эквиваленте), что на 50,4 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 150,7 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в среду на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9615, к 12:00 цены упали до 7,9460/7,9530. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 7,9440/7,9470 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2665/0,2669, к 12:00 цены снизились до 0,2663/0,2665. К закрытию цены откатились к уровню 0,2665/0,2666.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7000/10,7200, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6870/10,7020. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,7150/10,7250.