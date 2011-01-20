Банкир, передавший Wikileaks информацию об оффшорных счетах, признан виновным

Полиция Швейцарии арестовала бывшего банкира Рудольфа Эльмера за передачу секретной банковской информации об оффшорных счетах богатых клиентов сканадальному интернет-ресурсу Wikileaks.

Р.Эльмер был арестован спустя несколько часов после оглашения приговора суда, который признал его виновным в краже данных из банковской базы, а также шантаже и вымогательстве.

Напомним, бывший швейцарский банкир Рудольф Эльмер, возглавлявший филиал банка Julius Baer на Каймановых островах в Карибском море, был вызван в суд по делу о нарушении банковской тайны 19 января. Согласно материалам следствия, Эльмер угрожал персоналу банка и требовал деньги в обмен на конфиденциальную информацию.

Р.Эльмер передал WIkileaks информацию о «банковских тайнах богатых и знаменитых» клиентов островного филиала Julius Baer. Документы содержали информацию об их офшорных счетах, используемых для уклонения от уплаты налогов, передает Associated Press.