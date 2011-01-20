Экс-посол: японский бизнес расширит присутствие в Украине, но при одном условии...

Бывший посол Японии в Украине Кищиро АМАЭ считает, что японский бизнес активизирует и расширит присутствие в Украине при условии обеспечения украинской властью экономической стабильности в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.АМАЭ заявил в интервью украинским журналистам в Киото, где принимал участие в мероприятиях в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Японию.

Он высоко оценил такой дипломатический фактор, что Президент Украины во главе официальной делегации осуществил именно отдельный визит в Японию, а не в рамках, например, ряда визитов в страны Дальнего Востока.

«Это является подтверждением, что руководство Украины, лично Президент придают большое значение Японии как важному международному партнеру. И у нас чувствуется такое же позитивное восприятие Украины», - сказал японский дипломат.

Он отметил, что начинается новый этап в отношениях Украины и Японии.

Говоря о перспективах активизации деятельности японского бизнеса на украинском рынке, К.АМАЭ отметил, что в Японии частный сектор преимущественно независим от власти. «Государство не может приказать частным японским компаниям делать те или иные инвестиции, в частности, в Украину. Но, если украинская власть обеспечит экономическую стабильность, надлежащие условия для инвестирования, это станет положительным сигналом для японского частного бизнеса развиваться на украинском направлении. Сегодня это является предметом взаимного диалога и переговоров», - резюмировал К.АМАЭ.