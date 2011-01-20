После отмены рыночного сбора выросла аренда торговых мест – Совет предпринимателей

После отмены рыночного сбора с 1 января 2011 года согласно Налоговому кодексу собственники рынков повысили стоимость аренды торговых мест для предпринимателей.

Об этом в эфире радио «Эра FM» заявил председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Леонид КОЗАЧЕНКО.

«Упразднили рыночный сбор, но тут же за сдачу в аренду рыночного места владельцы рынков увеличили оплату. То есть ту сумму, которую платили предприниматели местным органам власти в местный бюджет, начали забирать владельцы рынков», – отметил он.

По словам Л.КОЗАЧЕНКО, Совет предпринимателей сегодня изучает данный вопрос. «Ежедневно мы получаем около 50 письменных заявлений. Посещают наш сайт, и мы реагируем в режиме онлайн. Ежедневно к нам на сайт обращаются около 500 представителей бизнеса. Мы стараемся делать все, чтобы помочь», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2011 года Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства инициировал проверки на рынках, которые повысили стоимость своих услуг.

Госкомпредпринимательства получает от предпринимателей жалобы по поводу повышения стоимости услуг рынков и будет проверять рынки, администрации которых включили рыночный сбор в стоимость услуг.

Напомним, с 1 января 2011 года, с вступлением в силу Налогового кодекса, рыночный сбор отменен.