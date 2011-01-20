Межбанк к 12.00: доллар падает, евро ушел вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9540, к 12:00 цены снизились до 7,9410/7,9460 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2654/0,2658, к 12:00 цены понизились до 0,2653/0,2655. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 29,9335 (+0,1135).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3466/1,3468, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6850/10,6975, к 12:00 цены ушли вверх –10,7085/10,7215.