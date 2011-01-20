Макрофакторы будут доминировать на кредитных рынках - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что макрофакторы продолжат играть доминирующую роль на кредитных рынках. Однако, несмотря на сохраняющиеся макрориски, прогнозы по рейтингам Fitch продолжают стабилизироваться в большинстве секторов.

Об этом говорится в сообщении Fitch со ссылкой на отчет («Прогноз по кредитоспособности: риски на пути восстановления») с новым глобальным прогнозом по кредитоспособности, в котором отмечается, что наблюдаемое экономическое восстановление остается хрупким и на его пути возможны сложности.

«Дальнейшая общая стабилизация прогнозов отражает улучшение показателей кредитоспособности, а также уже проведенные понижения рейтингов, вслед за которыми во многих случаях произошла стабилизация рейтингов на более низких уровнях», – считает управляющий директор аналитической группы Fitch по исследованиям кредитных рынков Моника ИНСОЛ.

Согласно отчету, прогнозы по рейтингам в сегменте страховых компаний, где отмечался наиболее сильный уклон в сторону негативных прогнозов с IV квартала 2008 г., быстро стабилизировались за последние кварталы, так как риски по активам во все большей степени уже отражены в текущих уровнях рейтингов. Прогнозы по рейтингам корпораций и финансовых организаций также все в большей степени стабилизируются.

В то же время Fitch отмечает, что в небольшом количестве сегментов рынка ситуация остается непростой. Так, в сегменте структурированного финансирования прогноз по рейтингам бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой в США, является негативным ввиду продолжающегося снижения цен на жилье, большого объема предложения и удлинения сроков разрешения проблем с кредитами. Fitch ожидает существенного снижения масштаба и серьезности негативных рейтинговых действий в 2011 г. относительно уровней предыдущих лет.

Суверенные эмитенты стран с развитой экономикой, особенно в «периферийных» экономиках еврозоны, сталкиваются с большими потребностями в бюджетном финансировании на фоне нестабильных и волатильных рынков капитала. Многие субнациональные образования в Европе и США также имеют такие проблемы. Прогноз по рейтингам этих эмитентов в некоторых сегментах является негативным.

«Восстановление мировой экономики продолжает зависеть от сохранения динамики на развивающихся рынках и проведения стимулирующей политики, особенно со стороны центральных банков», – отмечает управляющий директор аналитической группы Fitch по суверенным эмитентам Дэвид РАЙЛИ.

Также в отчете указывается, что в еврозоне меры поддержки являются существенными, хотя время от времени на них сказывались заявления со стороны политиков региона. Доверие к стабильности государственных финансов, банковской ликвидности и качеству активов будет оставаться неустойчивым, и кредитоспособность суверенных эмитентов будет оставаться под давлением. Вероятно, будут иметь место дальнейшие примеры очень высокой рыночной волатильности и риск того, что большее число государств еврозоны будут вынуждены обращаться за финансовой поддержкой к ЕС и МВФ.

Fitch считает, что хотя еврозоне будет нелегко выйти из создавшейся ситуации, раскола в результате системных суверенных долговых дефолтов или превращения в полноценный фискальный союз не произойдет.