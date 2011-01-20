Инфляция в Украине по итогам 2011 года составит 10% - эксперты

Инфляция в Украине по итогам 2011 года составит 10%.

Такой прогноз содержится в аналитическом отчете, подготовленном аналитиками АО «Эрсте Банк», текстом которого располагает УНИАН.

В отчете отмечается, что в 2010 году инфляция по украинским стандартам была невысокой, а именно 9,1%, что ниже 13,1% прогнозируемых правительством в начале 2010 года.

По мнению аналитиков банка, такая ситуация сложилась благодаря низким ценам на энергоносители и продукты питания. Однако цены на продукты питания стремительно выросли в конце 2010 года и могут оказывать существенное инфляционное давление в 2011 году. Также ожидается значительный рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. Внутренние цены на газ должны снова вырасти на 50%, а цены на электроэнергию могут вырасти втрое.

«Мы ожидаем, что инфляция в 2011 году составит 10%», - говорит аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

Также отмечается, что потребительские настроения достигли новых высоких уровней в середине 2010 года. «Однако вследствие повышения цен на продукты питания и принятие нового Налогового кодекса настроения значительно ухудшились. Население сейчас значительно меньше боится безработицы, хотя инфляционные ожидания все еще очень высоки», - сказано в отчете.

Аналитики отмечают, что в 2011 году прогнозируются более быстрые темпы роста инфляции, чем в 2010 году. Также, по их мнению, обещанные правительством реформы в сфере трудового законодательства и пенсионной системы могут привести к росту неуверенности среди населения. «Доходы будут продолжать расти, однако опасения инфляции и социальных реформ вызовут ухудшение потребительских настроений в течение нескольких месяцев в году», - указывается в отчете.

По прогнозам аналитиков "Эрсте Банка", в 2011 году ожидается улучшение потребительских настроений, при этом сохранится волатильность, характерная для 2010 года.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

Показатель инфляции в январе-декабре 2010 года по сравнению с январем-декабрем 2009 года – 9,4%.