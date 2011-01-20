Объем ВВП в 2010 году в Украине, по предварительным данным, вырос на 4,1% - Азаров

В Украине объем валового внутреннего продукта в 2010 году, по предварительным данным, вырос на 4,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Предварительно, он вырос на 4,1%», - сказал он.

Кроме того, премьер отметил, что все прогнозы, в частности по показателям инфляции и роста объема промышленного производства, по итогам 2010 года совпали с теми, которые были заложены в государственном бюджете правительства.

Н.АЗАРОВ сообщил, что данные об объемах роста ВВП сегодня опубликованы на сайте Госкомстата.

Как сообщал УНИАН, 18 января во время визита в Японию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что по итогам 2010 года рост ВВП в Украине составил около 5%, а промышленного производства - около 11%. По его словам, "в следующем году, по некоторым прогнозам, Украина будет иметь один из лучших показателей роста ВВП на континенте" (говоря "в следующем", В.ЯНУКОВИЧ, видимо, имел в виду нынешний, 2011 год - УНИАН).

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2010 год предусмотрены темпы роста ВВП на уровне 3,7%.