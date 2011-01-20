Ожидаемый дефицит внешней торговли не окажется на стабильности гривни – эксперты

Несмотря на то, что по итогам 2011 года дефицит внешней торговли достигнет 6,8 млрд. долл., данный факт не окажет влияния на стабильность гривни вследствие более значительного профицита финансового счета.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном аналитиками ПАО «ИНГ Банк Украина», текстом которого располагает УНИАН.

В обзоре отмечается, что экспорт товаров в ноябре вырос на 8,1% по сравнению с 13,8% в октябре, тогда как в годовом исчислении темпы роста данного показателя составили 29,8%. «Динамика экспорта свидетельствует о том, что волатильность на мировых

рынках пока сохраняется, в результате чего объемы производства украинских экспортеров и их экспортные поставки также являются достаточно волатильными», – говорится в обзоре.

Также аналитики отмечают, что умеренный рост импорта в ноябре (0,9% за месяц) способствовал незначительному сокращению дефицита внешней торговли товарами до -1,1 млрд. долл. по сравнению с -1,4 млрд. долл. в октябре. «Тем не менее, сальдо торгового баланса с начала года остается в негативной плоскости, при этом его дефицит в годовом исчислении вырос, что соответствует нашим прогнозам. В частности, мы отмечаем ускорение темпов роста импорта во второй половине 2010 года вследствие роста внутреннего потребительского спроса», – указывается в обзоре.

По мнению аналитиков банка, рост цен на сталь в декабре на 6,3% позволит улучшить динамику экспорта в декабре. Однако рост цен на нефть на 5,9%, а также сезонный рост спроса на импортируемые потребительские товары приведет к соответствующему увеличению объемов импорта. «Более высокие, чем мы предполагали, темпы роста импорта вынуждают нас ухудшить прогноз дефицита баланса внешней торговли товарами в 2010 году с 7 млрд. долл. до 8,6 млрд. долл.», – сообщается в обзоре.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-ноябре 2010 года составило 7 млрд. 958 млн. долл., что на 64% больше, чем в январе-ноябре 2009 года (4 млрд. 843,1 млн. долл.).

За январь-ноябрь 2010 года экспорт товаров составил 41 млрд. 129,6 млн. долл. (на 29,8% больше показателя за январь-ноябрь 2009 года), импорт – 54 млрд. 087,6 млн. долл. (на 33,9% больше).

В ноябре 2010 года экспорт товаров увеличился по сравнению с октябрем прошлого года на 29,4% и составил 5 млрд. 133,8 млн. долл., импорт – на 37,8%, до 6 млрд. 232,4 млн. долл. Отрицательное сальдо в ноябре т.г. составило 1 млрд. 098,6 млн. долл. против 554,6 млн. долл. за ноябрь 2009 года.