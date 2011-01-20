Поступления в Фонд гарантирования вкладов сократились на 40%

Поступления в Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократились на 40% - до 1,428 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

При этом сумма поступлений от начального сбора от банков сократилась в более чем 2 раза – до 3,2 млн. грн.; регулярного сбора от банков - выросла на 5% - до 960,7 млн. грн.; пени от банков - увеличилась в 2,5 раза – до 0,5 млн. грн.

Поступления в Фонд от чистого дохода инвестиций в бумаги украинского правительства сократились на 12% - до 347,7 млн. грн., от начисленных процентов на остатки средств на счетах в Нацбанке - сократились на 21% - до 24,8 млн. грн., поступления от ликвидационных комиссий увеличились в 2,5 раза – до 91 млн. грн.

Кроме того, в 2010 году Фонд не пополнялся средствами госбюджета (в 2009 году из госбюджета на пополнение Фонда было выделено 1 млрд. грн.).

Выплаты гарантированных сумм их Фонда в 2010 году сократились в 2,2 раза – до 2,294 млрд. грн. При этом выплаты осуществлялись вкладчикам 16 ликвидированных банков, гарантированную сумму получили 65 тыс. человек (в 2009 году – 8 банков и более 23 тыс. вкладчиков соответственно).

Как сообщал УНИАН, размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины по состоянию на 1 января 2011 г. составил 3,39 млрд. грн.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.