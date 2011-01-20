Азаров за сохранение трудового стажа женщинам, находящимся в декретном отпуске
14:51, 20 января 2011Финансы
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за сохранение учета трудового стажа женщинам, находящимся в декретном отпуске, в ходе проведения пенсионной реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Мы, безусловно, не должны снижать мотивацию женщин рожать, и тот учет, который сейчас приходится на так называемый декретный отпуск, необходимо сохранить», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.
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