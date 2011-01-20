Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9370-7,9450 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9460/7,9540, к 12:00 цены снизились до 7,9410/7,9460. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9370/7,9450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2654/0,2658, к 12:00 цены понизились до 0,2653/0,2655. К закрытию цены достигли уровня 0,2651/0,2653. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9250 (+0,1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3420/1,3520. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6850/10,6975, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7085/10,7215. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,7070/10,7240.