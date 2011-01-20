Государственный долг Японии достиг "критической точки", и если ситуация не улучшится, стране грозит потеря доверия инвесторов. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на министра по финансово-бюджетной политике Японии КАОРУ Есано.

Как пишет газета, в ближайшее время размер госдолга Японии может превысить 200 процентов ВВП. По итогам 2010 года задолженность страны, по предварительным данным, составила более 900 триллионов иен (10 триллионов долларов).

КАОРУ Есано подчеркнул, что в настоящее время у Японии нет никаких сложностей с рефинансированием собственной задолженности и покрытием текущего дефицита бюджета. Однако, как предупредил министр, условия, в которых находится государство, могут измениться буквально "за одну ночь".

Как указывает газета, сейчас японское правительство разрабатывает реформу государственного бюджета, чтобы сократить дефицит. Среди прочих мер власти намерены ввести налог в пять процентов на потребление, передает Лента.ру.

Между тем, как отмечает AFP, так называемые "секретные сбережения" японских домохозяек (которые они откладывают без ведома своих супругов) в прошлом году упали до минимума за последние три года до 3,08 миллиона иен (37,52 тысячи долларов). Согласно исследованию фирмы Sompo Japan Insurance Inc., большую часть сбережений японские семьи были вынуждены потратить, чтобы компенсировать снижение доходов.