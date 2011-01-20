Число учреждений, предоставляющих платные админуслуги, будет сокращено с 1 марта

Число учреждений, которые могут предоставлять платные административные услуги, будет сокращено с 1 марта.

Соответствующее постановление №33 от 5 января т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, с 1 марта 2011 г. предоставление платных административных услуг будет осуществляться исключительно бюджетными учреждениями, а также предприятиями, не бюджетными учреждениями и организациями, на которые законодательными актами или международными договорами Украины возложена обязанность предоставлять такие услуги, и государственными предприятиями, которые относятся к сфере управления Государственной службы технической регуляции.

Также в документе говорится, что до 20 февраля 2011 г. на рассмотрение Кабинета министров должны быть поданы проекты актов об утверждении перечней платных административных услуг с указанием бюджетных учреждений, а также предприятий, учреждений и организаций и размеров платы за предоставление указанных услуг.

До 1 марта 2011 г. перечень предприятий и учреждений должен быть представлен в Государственную финансовую инспекцию.

Как сообщал УНИАН, ранее первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявлял, что c 1 февраля планируется сократить количество предприятий, предоставляющих административные услуги, с 11 тысяч до полутора тысяч.