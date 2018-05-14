Кредитные союзы: легче "похоронить", чем урегулировать?..

Доверие к финансовой системе, что является весьма тонкой струной на инструменте экономики, как оказалось, может лопнуть не только от кризиса. Его разрушить под силу и правоохранительным органам. Особенно с учетом того, что к тем, кто по долгу службы должен защищать и оберегать, этого самого доверия пока больше. К примеру, своим «силовым» словом глава МВД Украины Анатолий Могилев расставил точки над «і» в отношении кредитных союзов, причем его заявление произвело на рынке не меньший фурор, чем обвал на мировых площадках в начале второй волны «великой депрессии». Так, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр внутренних дел отметил, что кредитные союзы приносят больше неприятностей и ущерба финансам клиентов, чем пользы экономики страны. По его словам, министерство внесло «предложение наверх, чтобы кредитные союзы вообще похоронили».

И пока указ о похоронах не издан, попробуем разобраться с основными фигурантами дела – кредитными союзами. Оправдано ли их существование?..

Кризисный период кредитных союзов - у власти другие проблемы

С началом кризиса КС занимали не последнее место в новостной ленте СМИ. Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг практически ежемесячно то вводила временную администрацию в десятках кредитных союзов, то пачками исключила их из госреестра.

Не переводились информации и о махинациях руководителей этих финорганизаций. Суммы убытков вкладчиков в каждом криминальном эпизоде исчислялись в миллионах.

Доля проблемных кредитов в системе КС уже к октябрю 2009-го (чуть меньше, чем за два кризисных года) составила около 1,1 млрд. грн. (порядка 27 %) при общем объеме выданных кредитов на 4,121 млрд. грн. Между тем, в то время председатель Госфинуслуг Виктор Суслов заявлял, что ситуация в этом сегменте рынка не является критической. Для «утрясения» проблемы не хватало 0,5-1 млрд. грн. Правда, деньги так и не были изысканы.

Кстати, мнение правоохранительных органов и раньше отличалось резкостью в отношении КС. В конце октября 2009-го тогдашний начальник Департамента борьбы с экономической преступностью МВД Украины Леонид Скалозуб заявлял, что выдача лицензий и контроль деятельности КС возложены на Госкомфинуслуг, но эта работа ведется не совсем эффективно. Вместе с тем налоговые органы лишены права контроля, поскольку кредитные союзы не являются прибыльными организациями, а также не осуществляют процедуры инкассации. Он подчеркивал, что в отличие от вкладчиков банков, которых контролирует НБУ, члены кредитных союзов не имеют возможности возместить потерянные деньги из-за отсутствия такого механизма.

"Лучше было бы, чтобы объединить в одной структуре все усилия по контролю за деятельностью как банковских, так и небанковских учреждений. Предложение такое мы внесли, и, по нашему мнению, это способствовало бы более серьезному контролю за тем, чтобы здесь не было нарушений и мошенничества", - отметил он.

Не осталась в стороне и власть, правда, меры принимать она не спешила. Так, в декабре 2009-го, пребываючи на посту премьера, Юлия Тимошенко пообещала после выборов разобраться с обманутыми вкладчиками кредитных союзов.

«Сразу после президентской кампании, а я убеждена в победе, мы займемся еще и кредитными союзами, где обманули людей, но никто в финансовой сфере не реагирует», - сказала премьер. Она также не исключала, что часть КС может быть рефинансирована, а часть – национализирована.

Но «убеждениям» леди Ю не довелось реализоваться…

А милиция продолжала констатировать. По данным МВД, в течение 2009 года в Украине должностные лица кредитных союзов обманули своих вкладчиков на 132 млн. грн. Из этой суммы гражданам было возмещено лишь 3,5 млн. грн. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 24 млн. грн. Велось расследование 62 уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью работников КС в разных регионах страны. В суд было направлено 19 дел, по которым к уголовной ответственности привлекались 56 человек.

Немногим позже – в начале 2010-го заинтересовался проблемой и парламент. Председатель Верховной Рады Владимир Литвин в первых числах января п.г. заявил, что необходимо провести расследование относительно деятельности всех кредитных союзов Украины, поскольку жертвами деятельности некоторых из них стало большое количество граждан.

По словам спикера, кредитные союзы обманули людей на сумму, по некоторым оценкам, 4 млрд. грн. «Поэтому я считаю, что первое, что необходимо сделать, это наложить арест на имущество, принадлежащее руководителям кредитных союзов и на имущество, принадлежащее кредитным союзам, и детально разобраться, что можно немедленно вернуть людям», - сказал он.

В.Литвин подчеркнул, что необходимо принять решение о запрещении выезда за пределы Украины лицам, относящимся к руководству кредитных союзов. Кроме того, по мнению В.Литвина, в государственном бюджете Украины необходимо предусмотреть средства для возвращения людям средств, вложенных в кредитные союзы, и эти суммы должны быть отнесены к государственному долгу. «Я считаю, что Верховная Рада Украины должна заслушать отчет по этому поводу правительства и Национального банка, поскольку убежден, что это и их непосредственная ответственность, ведь они должны были обеспечить надлежащий контроль», - добавил он.

Но парламент эту тему как-то проигнорировал. Даже отказался создать Фонд гарантирования вкладов для членов кредитных союзов – законопроект не прошел.

В феврале 2010-го председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, а эту должность тогда занимал Виктор Суслов, заявил, что реальный уровень проблемных кредитов в КС составляет около 50%, или порядка 1,6 млрд. грн.

***По данным Госфинуслуг, на 1 января 2010 года в Украине было зарегистрированы 754 кредитных союза. При этом годом ранее Комиссия внесла в Государственный реестр 14 КС, исключила – 89 КС. В январе 2010 года Госфинусулг исключила из Госреестра еще 16 КС. На 1 октября 2009 года общее количество членов КС составило 2,33 млн. чел.

Еще позже, в июле п.г., Госфинуслуг выступила с инициативой создать государственную факторинговую компанию для обеспечения погашения безнадежной задолженности перед вкладчиками проблемных кредитных союзов.

Председатель комиссии, теперь уже Василий Волга, заявил, что компания «будет выкупать у граждан Украины права требования к кредитным союзам, которые регулятор отнесет и квалифицирует как безнадежную задолженность».

По его словам, планируется, что в Госбюджете на 2011 год на эти цели будет предусмотрено 1,5 млрд. грн.

«Будет создано государственное предприятие при Госфинуслуг, это госпредприятие на следующий год получит беспроцентный кредит из Госбюджета в размере 1,5 млрд. грн. Госпредприятие будет выкупать права требования у граждан к кредитному союзу в размере тела депозита без процентов, так как не потянет (выплату процентов) сейчас государственный бюджет. Это будет происходить с одновременным получением права требования этим государственным предприятием от кредитного союза к его должникам. Далее эта факторинговая компания должна работать, принимая меры для того, чтобы получить от должников деньги и эти деньги вернуть в государственный бюджет Украины», - сказал В.Волга.

Он отметил, что если предложенная схема будет поддержана властью, то выплата компенсаций вкладчикам проблемных КС может начаться уже в январе 2011 года.

Но пока решение не принято, деньги не выделены. Видимо, не до этого…

Между тем, активы кредитных союзов продолжали сокращаться (в январе-июне 2010 года сократились на 29,3% до 2,984 млрд. грн), как и число самих КС (на 7,3% против 2009 года – до 700, количество членов КС – на 30,6%, до 1,521 млн. человек, в частности, количество вкладчиков сократилось на 39,7% – до 70,6 тыс. человек, а количество должников – на 20,5%, до 336,7 тыс. человек).

Были и громкие скандалы на рынке. К примеру, в ноябре 2010-го Украинская федерация страхования, Национальная ассоциация кредитных союзов и Всеукраинская ассоциация ломбардов подписали резолюцию о недоверии главе Госфинуслуг В.Волге. Тогда они заявляли, что, несмотря на необходимость поддержки представителей сектора небанковских финансовых учреждений, политика, проводимая Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг, направлена только на усложнение работы участников рынка.

То есть, конфликт есть, и он может спровоцировать различные ситуации. Поэтому самое время вернуться к эмоциональной речи А.Могилева в парламенте.

Законодательное безразличие на кредитно-союзной ниве...

По словам президента Национальной ассоциации кредитных союзов Украины (НАКСУ) Петра Козинца, высказывание министра внутренних дел о целесообразности ликвидации рынка кредитных союзов негативно отразилось на доверии к рынку и спровоцировало отдельные случаи паники среди вкладчиков.

«То, что это (заявление министра – ред.) негативно отразилось на доверии к кредитным союзам и спровоцировало отдельные случаи паники, это факт», - сказал П.Козинец.

При этом он отметил, что Ассоциация не рассматривает заявления министра как позицию государства. Позиция государства базируется на результатах работы временной следственной комиссии Верховной Рады, которая с июля по декабрь 2010 года изучала ситуацию в системе КС и дала свои оценки, которые не были столь категоричны, как высказывания министра.

Кроме того, П.Козинец подчеркнул, что НАКСУ категорически не воспринимает оценку важности для государства кредитных союзов с точки зрения количества денег, которые обращаются в секторе.

«Конечно, объем активов всех кредитных союзов на сегодня меньше, чем активы одного среднего банка, но мы говорим о том, что КС обслуживают в основном малообеспеченные слои населения», - отметил президент НАКСУ. По его словам, в портфеле кредитов КС значительную долю занимают кредиты, предоставленные населению для оплаты учебы или лечения.

По данным П.Козинца, сейчас на учете специального департамента Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг находятся 43 кредитных союза, а на рынке работает более 700 КС.

Он считает, что количество недобросовестных КС на рынке, в первую очередь, зависит от эффективности и оперативности контролирующих и правоохранительных органов по выявлению и пресечению правонарушений в кредитных союзах. В то же время П.Козинец отметил, что финансовые потери от деятельности таких проблемных КС не так уж и велики. «Потери от деятельности всех недобросовестных кредитных союзов меньше, чем один «Элита-Центр» в Киеве», - сказал он.

Согласен с данным мнением и председатель правления объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов» Иван Вишневский. По его словам, временная следственная комиссия Верховной Рады в системе кредитной кооперации нашла больше позитива, чем негатива. Он назвал заявление главы МВД неправильным и неподготовленным.

По словам И.Вишневского, на сегодняшний день к проблемным кредитным союзам можно отнести всего 5% от их общего количества. К тому же, большинство случаев неплатежеспособности союзов пришлось на кризисный 2009 год, а уже в 2010 году таких случаев фактически не было.

Также он подчеркнул, что важная роль кредитных союзов выражается не столько объемом активов, сколько социальным эффектом, ведь большинство клиентов КС – люди, которым по разным причинам было отказано в банковских кредитах.

Как отметил И.Вишневский, со II квартала 2010 года рынок кредитных союзов начал постепенно выходить из кризиса, что выражалось в увеличении основных показателей. «Уже в III квартале 2010 года мы отмечали оживление в кредитовании. Тенденция улучшения основных финансовых показателей кредитных союзов сохранилась и в IV квартале 2010 года. Что касается начала 2011 года, то в январе традиционно наблюдается затишье в работе кредитных союзов, но уже с февраля ожидается активизация в кредитовании фермеров, а с марта — потребительского кредитования», - сказал он.

А в открытом обращении Всеукраинской ассоциации кредитных союзов (ВАКС, представляет интересы 151 кредитного союза, количество членов которых составляет 623,9 тыс. человек) к руководству страны отмечается, что кредитные союзы - это кредитные учреждения кооперативного типа, рыночная ниша которых - социальное кредитование и микрокредитование, ориентированное на предоставление финансовых услуг преимущественно пенсионерам и представителям малообеспеченных слоев населения, мелким предпринимателям и фермерам, которые не являются приоритетной клиентской базой для банков.

«Именно этого рынок давно и безрезультатно ожидает помощи от государства, в том числе и от правоохранительных органов. Однако вместо этого на протяжении многих лет мы часто получаем такого рода громкие безосновательные заявления, которые расшатывают доверие не только к кредитным союзам, но и ко всей финансовой системе и государству в целом», - говорится в обращении.

Может действительно, правоохранительным органам следует активизировать работу по пресечению мошенничества со стороны руководства КС и привлечению их к ответственности. Но, похоже, приступить к этому мешает неурегулированность самой системы.

Как поясняет кандидат экономических наук Александр Охрименко, в отличие от банков, в кредитном союзе нет четких собственников. Считается, что ими являются все его участники. При этом только они могут размещать депозиты и получать кредиты. Все решения должны приниматься коллегиально и учитывать не только платежеспособность заемщика, но и его участие. Формально считается, что за счет того, что кредитный союз не имеет большой бюрократической надстройки, в отличие от банка, у него должны быть низкие затраты на содержание руководства и, соответственно, дешевые займы. Но на практике все получается наоборот - ставки в кредитном союзе, как правило, выше, чем в банке.

«Реальная деятельность кредитных союзов в Украине далека от теории. В действительности, руководство КС подконтрольно только себе. Очень часто собрания участников КС носят формальный характер. Когда физическое лицо хочет вступить в кредитный союз, ему предлагают заплатить символический членский взнос в несколько гривен и при этом не требуют четкого соблюдения правил уплаты ежегодных взносов. Затем участника КС просят подписать доверенность о передаче его голоса, зачастую, директору кредитного союза. Последний имеет фактически контрольный пакет и все решения принимаются в нужно русле. В результате выдача кредитов осуществляется в интересах руководства», - отметил эксперт.

Как подчеркивает А.Охрименко, «когда финансовый рынок Украины был на подъеме, проблем с финансовой устойчивостью кредитных союзов не было. Но как только грянул кризис, оказалось, что большинство заемщиков КС неплатежеспособные. Если бы вступительные и членские взносы были полноценные, то за счет этих средств можно было бы прокрыть текущие убытки. Но т.к. таких сумм нет, то реальным источником покрытия убытков по проблемным кредитам могут быть только новые депозиты.

Проблемы растут как снежный ком только потому, что за счет новых депозитов нельзя постоянно покрывать проблемные кредиты. Все равно придется платить по новым вкладам. В итоге получаем бесконтрольный сегмент рынка».

Вот и выходит, что кризис как лакмус обозначил все серые пятна нашей экономики, которые давным-давно требовали решения на законодательном уровне. Конечно, легче «похоронить», чем урегулировать. Но «искоренить» кредитную кооперацию, похоже, будет крупной ошибкой. В настоящее время в мире активы кредитных союзов оцениваются на сумму более 1 трлн долл. И обслуживают они свыше 857 млн. человек. КС и финансовые кооперативы облегчают доступ к финансовым услугам и именно поэтому в кризисном 2008 г. в США было зарегистрировано 7969 кредитных потребительских кооперативов граждан, в которых состояло более 70 тыс. пайщиков. Данными организациями было принято 700 млрд долл. сбережений и выдано кредитов на сумму 600 млрд долл. Там КС сбережены, т.к. их преимущество оценено по достоинству. Оно заключается в прозрачности, подконтрольности, управляемости. В результате взять деньги в долг в союзе весьма просто: они выдаются по первому требованию при наличии денежных средств в кассе и без обеспечения. Деньги передаются заемщику, как правило, в день его обращения. Для членов союза КС обеспечивает, таким образом, преимущества, которые не может дать ни одна другая кредитная организация. В КС платежеспособность членов учитывается жестко, а перед предоставлением кредита требуют обоснования его окупаемости. В кредитных союзах США своевременный и полный возврат займов - явление обычное. Невозвращенные и просроченные кредиты составляют не более 3 % от общей их суммы.

Может, народным избранникам следует перенять опыт и подобные правила регламентировать в родном отечестве, пока не поздно…

Елена Быстрицкая (УНИАН)