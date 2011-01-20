Предприниматели готовят альтернативный законопроект об упрощенной системе налогообложения

Предприниматели готовят альтернативный правительственному проект закона об упрощенной системе налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила председатель ОО «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Мы сегодня идем двумя путями. С одной стороны, это участие в обсуждении и подготовке проекта (закона – УНИАН), который готовит Кабинет министров, и участие в подготовке в Верховной Раде изменений к Налоговому кодексу. Вторая часть – мы пошли своим путем – мы сейчас готовим свою редакцию упрощенной системы, которую мы видим, в первую очередь, для сохранения малого бизнеса», - отметила она.

О.ПРОДАН также сообщила, что данным законопроектом будет предусмотрено вступление его в силу не ранее, чем с 1 января 2012 года. Кроме того, она отметила, что действующим налоговым законодательством не предусматривается отмена упрощенной системы налогообложения ни в текущем году, ни в следующем году.

По словам председателя Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Леонида КОЗАЧЕНКО, правительственный проект закона об упрощенной системе налогообложения может быть представлен в конце февраля 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2010 года по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА создана комиссия, которая займется разработкой новой системы налогообложения для малого бизнеса.