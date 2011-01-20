Президент уволил зампредседателя ГлавКРУ Красникова и Костюшко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил заместителя председателя Главного контрольно-ревизионного управления Дениса КРАСНИКОВА и первого заместителя председателя ГлавКРУ Виктора КОСТЮШКО. Это предусмотрено Указами Президента №67/2011 и №66/2011 от 17 января 2011 года соответственно. Тексты документов размещены на официальном сайте главы государства.

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