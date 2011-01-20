УКБС считает антиконкурентным требование Кабмина о размещении бюджетных средств

Украинский кредитно-банковский союз (УКБС) считает антиконкурентным требование Кабинета Министров Украины к местных властям размещать временно свободные бюджетные средства на депозитных счетах в банках, размер уставного капитала которых превышает 10 млрд. грн.

Как отмечается в сообщении УКБС, размещенном на официальном сайте ассоциации, с просьбой решить данную проблему УКБС обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

Как сообщается, правительство своим постановлением от 12 января 2011 года №6 “Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств местных бюджетов на депозитных счетах в банках” нарушает принципы конкуренции на рынке банковских услуг.

Представители банковского сообщества сообщили, что по данным Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2010 года в Украине функционировали два кредитно-финансовых учреждения государственной формы собственности, которое отвечают данным требованиям (это составляет лишь 1% от общего количества банков).

Такие ограничения не отвечают принципам рыночной экономики и действующему законодательству Украины, нарушают правила экономической конкуренции, которые сложились на рынке финансовых услуг Украины, и утверждают монополию государственных банков на привлечение бюджетных средств, в частности, нарушается Закон Украины “О защите экономической конкуренции», отмечают в УКБС.

“Временно свободные средства местных бюджетов целесообразно размещать с учетом соблюдения нормативов ликвидности банковского учреждения и достаточности капитала, а не в зависимости от размера уставного капитала банка, – отметила генеральный директор ассоциации Галина ОЛИФЕР. – Ведь, коммерческие банки четко выполняют условия соответствующих договоров, в том числе свои обязательства относительно возвращения бюджетных средств”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением №6 от 12 января 2011 года утвердил Порядок размещения временно свободных средств местных бюджетов на депозитных счетах в банках.

Согласно вышеуказанному постановлению, данный порядок предусматривает, что условиями размещения свободных средств на депозитах в банках среди прочего являются: размещение на конкурсной основе временно свободных средств в банках, уставный капитал которых превышает 10 млрд. грн. (по данным НБУ на 1 октября 2010 года только «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» умели уставный капитал более 10 млрд. грн. – 16,4 млрд. грн. и 13,89 млрд. грн. соответственно) и к которым в течение года не применялись меры воздействия согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка Украины, при условии соблюдения такими банками экономических нормативов капитала и ликвидности, обязательного резервирования средств на корреспондентском счете в Национальном банке и своевременного выполнения обязательств перед клиентами.