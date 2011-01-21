Цена золота достигла 2-месячного минимума. Доллар укрепляется

Золото по итогам торгов в четверг, 20 января, опустилось в цене до двухмесячного минимума на фоне роста курса доллара.

Доллар на минувших торгах подорожал к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США. Причиной стали позитивные макроэкономические данные, внушившие инвесторам оптимизм относительно перспектив американской экономики.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 37 тысяч - до 404 тысяч, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

Продажи вторичного жилья в США по итогам декабря выросли на 12,3% - до 5,28 миллиона сделок, передает Bloomberg.

Февральский фьючерс на золото по итогам торгов в четверг в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 1,7% - до 1346,5 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов котировка опускалась до 1342,4 доллара - минимального значения с 19 ноября.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.

В 2010 году золото подорожало на 30%, продемонстрировав рост стоимости десятый год подряд, что стало самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года.