Межбанк: доллар падает, евро - ушел вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9410/7,9505 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2647/0,2651, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7585/10,7730.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3536/1,3538 (четверг — 1,3466/1,3468).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9445/7,9545.