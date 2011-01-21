В НБУ обновлен состав правления. В него вошли 10 человек

В обновленный состав правления Национального банка Украины вошли 10 человек.

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение было принято 19 января 2011 года.

Согласно предоставленной информации, кроме председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА, в состав правления входят: первый заместитель председателя НБУ Юрий КОЛОБОВ; заместители председателя Владимир КРОТЮК, Павел СЕНИЩ, Игорь СОРКИН; директор департамента персонала Игорь ИВАНЮК; директор юридического департамента Виктор НОВИКОВ.

Членами правления Нацбанка также являются директор Генерального департамента банковского надзора Алексей ТКАЧЕНКО, директор Генерального экономического департамента Игорь ШУМИЛО, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Елена ЩЕРБАКОВА.

Как сообщал УНИАН, парламент Украины в июле 2010 года утвердил поправки к закону о Нацбанке, которыми, среди прочего, предусматривается сокращение количественного состава правления Нацбанка с 16 до 11 человек.