Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9450/7,9520 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9410/7,9505, к 12:00 сузился спрэд 7,9445/7,9495. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9450/7,9520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2647/0,2651, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2648/0,2649. К закрытию цены поднялись до 0,2650/0,2652. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9655 (+0,0405).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3450/1,3565.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7585/10,7730, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7450/10,7580. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,7535/10,7690.