«ПриватБанк» в 2010 году заплатил более 890 млн. грн. налогов

Налоги, перечисленные ПАО КБ «ПриватБанк» в 2010 году в бюджеты разных уровней и фонды, составили 890,012 млн. грн. В частности, 75 млн. грн. составил налог на прибыль и 9,3 млн. грн. - НДС.

Об этом сообщил председатель Правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ в переданном УНИАН комментарии.

За 2010 год сумма налогов, уплаченных «ПриватБанком», на 10% превысила общую сумму, уплаченную банком в 2009 году, отметил он.

«Чем лучше работает банк, тем больше мы платим налогов, поэтому 25 часов в сутки мы работаем над созданием новых услуг для наших клиентов», - сказал председатель Правления «ПриватБанка».

Как отмечается в сообщении, «сумма налогов, перечисленных «ПриватБанком» в 2010 году в бюджеты и фонды, равна трети совокупного бюджета делового центра Украины - города Днепропетровска, где и расположен Головной офис «ПриватБанка». Примерно столько же средств (875 млн. грн.) необходимо для строительства стадиона во Львове к Евро-2012. Любителям же интернет-общения будет интересно узнать, что налогов, перечисленных «ПриватБанком», хватило бы на приобретение популярной социальной сети «Одноклассники.ru», приблизительная стоимость которой указана в Интернете».

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

«ПриватБанк» за январь-сентябрь 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, увеличил чистую прибыль почти в два раза – до 993 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.