Суд отменил постановление Кабмина Тимошенко о привлечении инвестиций госпредприятиями
18:22, 21 января 2011Финансы
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Окружной административный суд Киева 20 января удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал противоправным постановление прежнего правительства (№530 от 17 апреля 2009 года), регулирующее вопросы привлечения инвестиций госпредприятиями.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Согласно сообщению, суд отменил документ, которым был утвержден противоречащий законодательству порядок проведения аукционов по привлечению инвесторов государственными предприятиями, учреждениями и организациями.
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