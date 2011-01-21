Суд отменил постановление Кабмина Тимошенко о привлечении инвестиций госпредприятиями

Окружной административный суд Киева 20 января удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал противоправным постановление прежнего правительства (№530 от 17 апреля 2009 года), регулирующее вопросы привлечения инвестиций госпредприятиями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Согласно сообщению, суд отменил документ, которым был утвержден противоречащий законодательству порядок проведения аукционов по привлечению инвесторов государственными предприятиями, учреждениями и организациями.