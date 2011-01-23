Гривня осталась стабильной к доллару, но снизилась к евро - эксперт

Украинская валюта по итогам прошедшей недели осталась стабильной к доллару и девальвировала на 1,6% к единой европейской валюте.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в пятницу, 21 января, Национальный банк Украины покупал доллар по курсу 7,94 грн./долл. и продавал его по 7,95 грн./долл. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9450-7,9520 грн./долл. Гривня в этот день подешевела к доллару на 0,1%.

Кроме того, добавил аналитик, в пятницу межбанковский валютный рынок закрылся котировками 10,7537-10,7692 грн./евро. Гривня в этот день подешевела к евро на 0,4%.