Спрос на доллары стабилизировался, и гривня укрепляется - эксперт

Спрос на доллары США на украинском валютном рынке в течение прошлой недели стабилизировался, и даже наметилась тенденция укрепления курса гривни к доллару.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Он отметил, что курс доллара к гривне в течение прошлой недели опустился с уровня 7,96-7,98 грн./долл. до 7,95-7,96 грн./долл. НБУ проводил интервенции, выкупая излишнее предложение валюты за гривни.

Как считает эксперт, на увеличение предложения валюты, вероятнее всего, могли повлиять как информация о принятии Верховной Радой закона об отмене сбора в Пенсионный фонд с покупки безналичной валюты, так и наступление времени платить налоги в бюджет и зарплаты сотрудникам, что привело к увеличению продаж валюты экспортерами.

По словам С.МИШТЫ, остатки банков на корсчетах в НБУ всю прошедшую неделю продолжали увеличиваться с уровня 23 миллиарда гривень в понедельник до уровня 24,92 миллиарда гривень в пятницу. Максимального уровня остатки на корсчетах достигли в четверг и составили 25,43 миллиарда гривень.

Эксперт полагает, что на текущей неделе остатки банков на счетах в НБУ могут еще уменьшиться в связи с платежами в бюджет, что также скажется на валютном рынке, и вероятно снижение доллара к гривне. Если НБУ решит поддержать крепнущую гривню, произойдет стабилизация на достигнутых уровнях.