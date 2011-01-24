Эксперт: доллар не смог восстановить свои позиции на мировых рынках

Доллар на мировых рынках не смог восстановить свои позиции против основных конкурентов, даже несмотря на относительно неплохие экономические отчеты.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его мнению, игроки по-прежнему большое внимание уделяют данным из Китая, являющимся второй по размерам экономической системой в мире. Комментарии вице-премьера РФ Александра ЖУКОВА дали инвесторам надежду на то, что Россия присоединится к Китаю и Японии в деле скупки европейских ГКО. А.ЖУКОВ заявил, что недавний успех испанских аукционов говорит о вере инвесторов в экономическое развитие страны.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, укрепление единой валюты против основных конкурентов в конце прошлой недели последовало за ралли на китайском фондовом рынке. Краткосрочные инвесторы предпочитали покупать рисковую валюту, несмотря на то, что дилеры говорят, что более сильный рост ограничивают спекуляции и что Китай может вернуться к ужесточению монетарной политики уже в течение ближайших недель. Если Центральный банк примет решение повышать базовую процентную ставку, это может помешать росту мировых фондовых рынков и отрицательно сказаться на динамике единой валюты, «австралийца» и других чувствительных к риску валют, полагает эксперт.

По словам В.СТЕЛЬМАХА, саммит министров финансов стран еврозоны в Брюсселе закончился практически безрезультатно. На фоне готовности стольких стран поучаствовать в спасении слабых звеньев еврозоны и успешных аукционов министры финансов не торопятся менять что-либо в стабилизационном фонде. Вместо этого они работают над большим пакетом реформ, который бы представил адекватный механизм борьбы с кризисными ситуациями. Сроки разработки данного пакета неизвестны.

Как считает В.СТЕЛЬМАХ, падение курса евро/доллар помог сдержать активный спрос на евро/йену и евро/стерлинг. После восьми дней роста фунт не смог удержать позиций против доллара. Коррекция должна быть незначительной, учитывая тот факт, что укрепление валюты было поддержано сильными экономическими отчетами.

По словам эксперта, йена вновь продемонстрировала укрепление против доллара и евро на фоне общей неуверенности среди инвесторов. Основной драйвер – слабость американской валюты. Негативный настрой на рынке в отношении японской валюты сохраняется, однако в паре доллар/иена он является лишь сдерживающим эффектом, полагает В.СТЕЛЬМАХ.