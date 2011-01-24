Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9410/7,9490 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9410/7,9490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли до 0,2659/0,2664, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7745/10,7875.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3575/1,3577 (пятница, 21 января, – 1,3536/1,3538).

В пятницу, 21 января, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9400/7,9500.