Тарифы на электроэнергию для горэлектротранспорта вырастут на 30% с 1 февраля

Тарифы на электроэнергию для предприятий городского электротранспорта, стоимость электроэнергии для которых увязана с тарифами для населения, вырастут на 30% с 1 февраля.

Соответствующее постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики №8/1 от 13 января т.г. уже зарегистрировано Минюстом (17 января т.г. под №64/18802), сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, указанным постановлением тарифы на электроэнергию для городского электротранспорта, религиозных организаций, а также детских центров "Артек" (Крым) и "Молодая гвардия" (Одесская обл.) повышены на 30%, или на 7,32 коп. за кВт/ч, - до 31,68 коп. за кВт/ч (с НДС) с 1 февраля.

Таким образом, для указанных категорий потребителей установлен самый высокий из установленных тарифов для разных категорий населения и населенных пунктов.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 26 июня 2007 года №881, городскому электротранспорту электроэнергия отпускается по тарифу, установленному для населения. Облэнерго, отпускающие электроэнергию по льготному тарифу предприятиям горэлектротранса, получают соответствующую компенсацию от ГП «Энергорынок» за счет перекрестного субсидирования, учитываемого в оптовой рыночной цене электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых абонентов на 30% с 1 февраля при превышении лимита потребления 150/250 кВт.

НКРЭ повысила цены на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 150 кВт/ч, на 30% с 1 февраля т.г.

В частности, тариф для абонентов, не использующих электроплиты и электроустановки для обогрева, проживающих в городах, с февраля возрастет на 30% – до 31,68 копеек за кВт/ч (с НДС); тариф для сельского населения, не использующего электроплиты и электроустановки для обогрева, также возрастет на 30% – до 29,25 копеек за кВт/ч (с НДС).

Также регулятор повысил стоимость электроэнергии для категории бытовых абонентов, использующих электроплиты и электроустановки для обогрева. С 1 февраля эта категория потребителей будет платить больше на 30% – 24,34 копейки за кВт/ч (с НДС). При этом для данной группы потребителей порог потребления, при котором будет насчитываться новый тариф, будет составлять 250 кВт/ч ежемесячно.

Своим решением комиссия предусмотрела, что повышенные тарифы будут применяться только к тем объемам электроэнергии, которые бытовой потребитель потребил сверх установленных лимитов (150 и 250 кВт/ч соответственно).