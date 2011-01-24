Кабмин призывает иностранных инвесторов активнее вкладывать средства в экономику Украины

Правительство Украины призывает иностранных инвесторов активнее вкладывать свои средства в украинскую экономику.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в интервью телеканалу CNN, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Мы заинтересованы, чтобы в Украину пришло как можно больше инвестиций», - подчеркнул он.

А.КЛЮЕВ отметил, что в Украине кардинально, в разы, сокращено количество разрешений и лицензий для ведения бизнеса, и власть будет уверенно двигаться по пути улучшения инвестиционного климата. Он добавил, что идет работа над внедрением механизма получения предприятиями всех разрешений через «единое окно». «Бизнесмен пишет заявление и отдает в эту одну инстанцию. Больше с ним никто не общается. И через определенное время он в этом «едином окне» получает все разрешения. Тем самым мы уменьшаем, во-первых, расходы времени для самого бизнеса, а, во-вторых, минимизируем сами контакты между государственными чиновниками и бизнесменами, чтобы свести к минимуму коррупцию», - заявил А.КЛЮЕВ.

По словам первого вице-премьера, новый Налоговый кодекс стимулирует инвестора открывать новое производство или расширять уже существующее. «Например, мы теперь не облагаем налогом прибыль, которую инвестор вкладывает в развитие собственного производства, в повышение его энергоэффективности. Кроме этого, мы сокращаем НДС, налог на прибыль. Ряд приоритетных отраслей на несколько лет вообще освобожден от налога на прибыль», - отметил А.КЛЮЕВ.

Одним из примеров шагов навстречу инвесторам он также назвал изменения в законодательстве о строительстве, принятые парламентом Украины в начале 2011 года. «Мы максимально сократили количество всевозможных процедур при получении разрешений на строительство и введение в эксплуатацию объекта. До последнего времени для того, чтобы построить какой-то объект, необходимо было получить 93 разрешения. Новым законом количество разрешений сокращено до 23-х», - отметил А.КЛЮЕВ. Кроме того, он напомнил о шагах по упрощению всей системы предоставления административных услуг.

По его словам, для привлечения инвестиций необходимо также предметно заниматься вопросами каждого инвестора, и большого, и среднего, особенно иностранного, который готов вкладывать деньги в Украине. «Когда люди приезжают в нашу страну, имея совсем другой менталитет, работая с абсолютно другим законодательством, им сложно. Поэтому мы должны помочь инвестору в осуществлении первых шагов. Для этого мы создали Государственное агентство по инвестициям и национальным проектам, которое оказывает помощь всем инвесторам в реализации тех или иных проектов», - сказал он.