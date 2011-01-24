На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 7,9405/7,9460 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9410/7,9490, к 12:00 цены снизились - 7,9405/7,9460 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2659/0,2664, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2660/0,2662.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 29,8453 (-0,1202).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3575/1,3577, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7745/10,7875, к 12:00 цены повысились - 10,7760/10,7895.