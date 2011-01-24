Большинство банков будут снижать ставки по вкладам во всех валютах - эксперт

Большая часть банков будут снижать ставки по вкладам во всех валютах.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его мнению, ожидать роста ставок по депозитам не приходится, поскольку несколько месяцев банковская система Украины испытывает избыток ликвидности. В 2011 году тенденция к снижению ставок по депозитам сохранится, особенно по краткосрочным и универсальным вкладам.

Как считает С.МИШТА, «одной из наиболее ярко выраженных тенденций на рынке в 2011 году будет то, что соотношение длительности вклада и его доходности будет прямо пропорционально сроку размещения депозита. То есть чем длиннее вклад, тем выше его доходность». При этом разница между процентными ставками депозитов, заключенных на разные сроки, будет только расти, прогнозирует эксперт.