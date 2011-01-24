«ПроКредит Банк» сократил убыток в 7,6 раза – до 12,5 млн. грн.

«ПроКредит Банк» (Киев) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократил убыток в 7,6 раза – до 12,506 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период сократились на 15% и на 1 января 2011 года составили 2,404 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 10%, до 2,054 млрд. грн., обязательства – на 19%, до 2,103 млрд. грн. Уставный капитал увеличился на 31% до 298,333 млн. грн., собственный капитал - на 24%, до 300,9 млн. грн.

Справка УНИАН. АО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года и на сегодняшний день входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка Украины.

Акционерами банка являются: ProCrеdit Holding AG – 60%, Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, немецкий KfW – 20%.