ЕС обеспокоен попытками внести изменения в закон о государственных закупках

Европейский Союз обеспокоен попытками внести изменения в закон о государственных закупках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА на круглом столе “Вклад Европейского Союза в развитие гражданского общества”.

Он также отметил, что такие изменения не отвечают концепции данного закона.

По словам председателя Представительства ЕС в Украине, из-за попыток внести изменения в закон о госзакупках Всемирный банк и Европейский Союз решили прекратить финансирование проектов по предоставлению Украине консультационной помощи в разработке законодательства о госзакупках.

"В этом плане мы приостановили финансирование и хотим увидеть, какой же закон будет принят", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года УСПП совместно с Министерством экономики подготовили новый законопроект об изменениях к закону о проведении государственных закупок.

Первый вице-президент УСПП Сергей ПРОХОРОВ отметил, что основным изменением в законопроекте является предоставление возможности государственным предприятиям проводить закупки товаров и услуг за собственные средства без применения тендерных процедур.

«Средства предприятия не могут быть средствами государства... В свое время была допущена законодательная ошибка, и кажется, нам удается сейчас ее исправить», - отметил С.ПРОХОРОВ.

В действующем законе о проведении госзакупок действие тендерных процедур распространяется и на закупку товаров и услуг госпредприятиями за собственные средства.

4 октября 2010 года Кабинет министров одобрил ряд изменений к закону о государственных закупках.

В частности, документом предлагается вывести из-под действия закона госмонополии. Также госпредприятиям будет разрешено использовать собственные средства без применения норм закона о госзакупках. Кроме того, предлагается дать возможность областным управлениям экономики самостоятельно принимать решение о проведении тендеров государственными учреждениями, в частности, закупок у одного участника.

Всемирный банк выразил ряд замечаний к законопроекту. В частности, эксперты ВБ считают, что в законе о госзакупках не должно быть исключений, которые позволяют тем или другим предприятиям проводить закупки, не используя нормы настоящего документа.

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА заявляла, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не подпишет изменения к закону о госзакупках, если они не будут согласованы с международными организациями.