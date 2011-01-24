Erste Group создала в своей структуре компанию по финансированию недвижимости

Erste Group (Австрия) создала в своей структуре компанию по финансированию недвижимости - Erste Group Immorent.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, организация создана путем объединения компании Immorent и подразделений финансирования недвижимости Erste Group Bank, в том числе локальных банков группы в Центральной, Южной и Восточной Европе.

В компании отметили, что новая организация станет единым центром предоставления услуг по финансированию коммерческой и жилой недвижимости. В Украине компания будет предоставлять кредитные, лизинговые, девелоперские и строительные услуги.

С 1 января 2011 года в состав руководства «Эрсте Групп Имморент Украина» входят Михаил МЕРКУЛОВ (бывший председатель правления «Имморент Украина») и Сергей КРЫЩУК (бывший член правления «Имморент Украина»), а также Юлия ГАЛЬЧУН (начальник управления финансирования недвижимости «Эрсте Банка»).

М. МЕРКУЛОВ и С. КРЫЩУК продолжат работу на должностях председателя и члена правления «Эрсте Групп Имморент Украина», в то время как Ю. ГАЛЬЧУН будет отвечать за значительную долю бизнеса в рамках новой организационной структуры. Кроме этого, М. МЕРКУЛОВ будет выполнять обязанности регионального директора, отвечая в том числе за стратегическое развитие бизнеса в ряде дочерних компаний Erste Group Immorent в Центральной, Южной и Восточной Европе.

Как сообщал УНИАН, Erste Group (Австрия) планирует в начале 2011 года завершить объединение в единую структуру всех подразделений, занимающихся финансовыми услугами, связанными с недвижимостью.

Справка УНИАН. «Эрсте Групп Имморент Украина» является дочерней компанией австрийской Immorent AG, специализируется на финансировании коммерческой недвижимости. Приоритетными направления является работа с бизнес-центрами премиум-класса, а также торговой и отельной недвижимостью. В 2011 году «Эрсте Групп Имморент Украина» планирует увеличить свой портфель на 40 млн евро.

Immorent AG создана в 1970 году и входит в австрийскую Erste Group.