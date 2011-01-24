При «Всеукраинской третейской лиге» начал работу третейский суд «Страховой»
При поддержке Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) начал работу специализированный постоянно действующий третейский суд «Страховой» при Всеукраинской общественной организации «Всеукраинская третейская лига». Об этом говорится в сообщении ЛСОУ, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, данная судебная инстанция ориентирована на рассмотрение страховых споров.
В ЛСОУ считают, что в условиях, когда наблюдается колоссальное недоверие страховщиков друг к другу, клиентов к страховым компаниям, работа данной судебной инстанции является очень актуальной.
В Лиге отмечают, что в состав третейского суда «Страховой» войдут представители ЛСОУ, среди которых страховщики-члены Лиги, а также непосредственно сотрудники ЛСОУ.
Согласно регламенту третейского суда «Страховой», и страховщики, и страхователи должны подчиняться его решению. Оно будет обеспечено исполнительным листом, выданным судом общей юрисдикции или хозяйственным судом, в зависимости от компетенции суда.