ЕБРР сократил объем инвестиций в Украину

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократил объем инвестиций в Украину на 13% - до 1,3 млрд. долл. (952 млн. евро) в рамках 28 проектов. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Совокупный объем деятельности ЕБРР по состоянию на 31 декабря 2010 года составил более 6 млрд. евро, причем около половины этих инвестиций были осуществлены в последние три года.

Так, в 2010 году были подписаны проекты в секторах инфраструктуры и энергетики, среди которых: кредит «Укравтодору» на сумму 450 млн. евро для финансирования модернизации автомобильных дорог на подходах к Киеву; кредит на сумму 175 млн. евро для строительства высоковольтной линии электропередачи Запорожье-Каховка.

Среди проектов в агросекторе отмечены инвестиции в ОАО «Мироновский хлебопродукт» на 50 млн. долл. США, «Нибулон» - 50 млн. долл. США, «Нобл Ресорсиз Украина» - 24 млн. долл. США, Ukrainian Agrarian Farms - 20 млн. долл. США, «Астарта» - 10 млн. евро.

Среди прочих транзакций в корпоративном секторе были выданы кредиты производителю упаковки ОАО «Укрпластик» на сумму 29,8 млн. евро, производителю паркетной доски компании Барлинек на сумму 10 млн. евро и дистрибьютору фармацевтической продукции компании «Фра-М» на сумму 11,5 млн. долл. США.

В финансовом секторе ЕБРР предоставил субординированный кредит на сумму 140 млн. долл. США «УкрСиббанку».

ЕБРР в 2010 году объявил о начале Программы финансирования альтернативной энергетики (USELF) объемом 50 млн. евро, целью которой является предоставление финансирования местным частным предприятиям для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, использование биомассы и биогаза) в Украине. Помимо этого, банк начал осуществление программы технической помощи, направленной на повышение энергоэффективности жилых зданий в Украине.

Кроме того, ЕБРР начал реализацию новой программы деловых консультаций (Business Advisory Services), которая предназначена для повышения эффективности местного малого бизнеса и предполагает участие местных бизнес-консультантов.

Справка УНИАН. ЕБРР, владельцем которого являются 61 государство и две межправительственные организации, определил своей целью оказание содействия при переходе от экономик с центральным планированием к рыночным экономикам в странах региона от центральной Европы до центральной Азии.