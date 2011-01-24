Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9425-7,9510 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9410/7,9490, к 12:00 цены снизились - 7,9405/7,9460. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9425/7,9510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2659/0,2664, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2660/0,2662. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8550 (-0,1105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3540/1,3645.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7745/10,7875, к 12:00 цены повысились - 10,7760/10,7895. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,7695/10,7870.