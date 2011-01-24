Нацбанк в 2010 году увеличил объемы золота в международных резервах на 2%

Национальный банк Украины (НБУ) в 2010 году увеличил объемы золота в официальных резервных активах (международных резервах) на 2% или на 0,017 млн. тройских унций - до 0,885 млн. тройских унций.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Номинальная стоимость золота в резервах за 2010 год увеличилась на 32% - до 1248,97 млн. долл.

По состоянию на конец 2010 г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 33,319 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 19,027 млрд. долл., валюта и депозиты – 14,293 млрд. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец прошлого года составил 21,41 млн. долл.

Как сообщалось, в 2010 году международные резервы Нацбанка выросли на 30,45%, или 8,071 млрд. долл. США.