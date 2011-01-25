Межбанк: торги по долару открылись котировками 7,9370/7,9440 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9370/7,9440 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2658/0,2662, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8315/10,8425.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3641/1,3643 (понедельник – 1,3575/1,3577).

В понедельник, 24 января, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9400/7,9500.