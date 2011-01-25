«Кредит Оптима Банк» намерен увеличить уставный капитал на 45 млн. грн. - до 108 млн. грн.

ОАО «Кредит Оптима Банк» намерено увеличить уставный капитал на 45 млн. грн. - до 108 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, вопрос увеличения уставного капитала планируется рассмотреть на внеочередном собрании акционеров банка 15 марта.

Банк намерен провести закрытое размещение 4,5 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн за акцию.

Размещение акций будет проходить в два этапа: первый этап — с 1 по 15 июля 2011 года, второй этап — с 16 по 19 июля 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО «Кредит Оптима Банк» (Киев) основано в 2006 году.

По данным НБУ на 1 октября 2010 года, 100% акций финучреждения принадлежали ООО «ВИДЕВИТ ГРУП».