Пинзеник стал заместителем председателя набсовета «Укрсиббанка»

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК назначен заместителем председателя наблюдательного совета «Укрсиббанка». Об этом говорится в пресс-релизе «Укрсиббанка», переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, соответствующее решение было принято 24 января на собрании акционеров банка.

Председателем наблюдательного совета «Укрсиббанка» назначен Камий ФОЛЬ вместо Жана ВАРЛЕ (занимал должность с 2006 года), его заместителем также является Жан ЛЕМЬЕР.

В состав набсовета вошел представитель Европейского банка реконструкции и развития Ник ТЕЙСМАН.

Членами набсовета являются представители BNP Paribas Жан-Пьер ФАЛЬГА, Доминик МЕНЮ, Ален ФОНТЕНО, Стефан МУИ, Жан ДЕЛАН.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

На 1 октября 2010 года активы банка составляли 43,301 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,984 млрд. грн., обязательства – 40,246 млрд. грн., собственный капитал – 3,055 млрд. грн.

Уставный капитал банка по состоянию на 14 декабря 2010 года составил 7,512 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в январе-сентябре т.г. получил убыток 2,057 млрд. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет более 99,99% акций "УкрСиббанка".

ЕБРР на сегодня является акционером киевского ПроКредит Банка (15,2169%) и харьковского Мегабанка (15%).