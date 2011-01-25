На межбанке к 12:00 котировки составили 7,9390/7,9425 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9370/7,9440, к 12:00 сузился спрэд 7,9390/7,9425 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2658/0,2662, к 12:00 цены поднялись до 0,2665/0,2666. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 29,7675 (-0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3641/1,3643, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8315/10,8425, к 12:00 цены упали до 10,7835/10,7945.